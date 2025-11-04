БАДРА ГУНБА ПОДВЕЛ ИТОГИ МАСШТАБНЫХ УЧЕНИЙ ВС АБХАЗИИ

Сухум. 4 ноября 2025. Абхазия-Инфор м. Главнокомандующий Вооруженными силами, президент Абхазии Бадра Гунба, прибыл в Министерство обороны, где сегодня подводят итоги завершившегося учебного года в Вооруженных силах. В работе заседания принимают участие вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа, а также главы администраций городов и районов.

Главнокомандующий, президент Бадра Гунба подвел итоги масштабных учений и дал указания по подготовке Вооружённых сил в 2026 учебном году

По словам главы государства, прошедший учебный год завершился проведением двусторонних оперативно-тактических учений, которые стали самыми масштабными за последние годы.

Президент отметил, что все участники учений – от органов государственного управления до командования воинских подразделений – получили ценный практический опыт выполнения задач по обеспечению военной безопасности страны.

Достигнут высокий уровень межведомственного взаимодействия в условиях развития военно-политической обстановки в регионе.

Глава государства подчеркнул, что «оборона страны – это не только задача Вооружённых сил, но и система политических, экономических, социальных и правовых мер», и поручил органам государственного управления всех уровней обеспечить комплексную подготовку к обороне.

Главнокомандующий определил главную задачу 2026 учебного года – поддержание постоянной готовности Вооружённых сил к отражению агрессии против Республики Абхазия, защите целостности и неприкосновенности её территории, а также выполнению союзнических обязательств в рамках международных договоров Абхазии.

Президент подчеркнул, что укрепление обороноспособности страны остаётся приоритетным направлением государственной политики, а «залогом безопасности и стабильного развития является наличие современных, эффективных Вооружённых сил».

Бадра Гунба дал конкретные указания руководству Вооруженных сил Республики Абхазия. Ключевое внимание уделено повышению уровня боевой и мобилизационной готовности, совершенствованию системы управления и взаимодействия между Вооружёнными силами, силовыми структурами и органами государственного управления.

Совместные учения и тренировки

Главнокомандующий дал указание провести в течение 2026 учебного года совместные штабные тренировки по управлению Вооружёнными силами в период непосредственной угрозы агрессии, в военное время и при ведении территориальной обороны. Также поручено провести командно-штабные учения с группировками войск.

По указанию главнокомандующего, под руководством Генерального штаба Вооружённых сил будут внедрены межведомственные совместные учения, направленные на отработку критически важных вопросов обеспечения безопасности страны и взаимодействия государственных структур в особых условиях.

Территориальная оборона и профессиональная подготовка

Бадра Гунба поручил предусмотреть специальные формы подготовки сил и средств территориальной обороны, направленные на обеспечение гарантированного выполнения ими задач по предназначению.

Также главнокомандующий дал указание продолжить занятия по профессионально-должностной подготовке оперативного состава Министерства обороны и Генерального штаба с привлечением должностных лиц органов государственного управления и силовых структур.

Поручено провести оперативно-тактические учения с группировками войск под личным руководством главнокомандующего.

Мобилизационная подготовка

Главной задачей мобилизационной подготовки в 2026 учебном году определено согласованное функционирование и взаимодействие центральных и местных органов государственного управления с Вооружёнными силами по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации.

Бадра Гунба особо обратил внимание глав администраций районов и города Сухум, подчеркнув их персональную ответственность за организацию призыва на военную службу и выполнение мобилизационных мероприятий.

По указанию главнокомандующего, основные усилия в мобилизационной подготовке должны быть сосредоточены на изучении и учёте военно-экономических и мобилизационных возможностей Республики и её районов, рациональном использовании их в интересах Вооружённых сил, а также на совершенствовании взаимодействия между местными органами управления, Вооружёнными силами и силовыми структурами при подготовке и проведении мобилизации и решении задач территориальной обороны.

В основе мобилизационной подготовки – повышение готовности штабов и военных комиссариатов, слаженности их работы по управлению мобилизационным развертыванием Вооружённых сил. Главнокомандующий дал указание провести командно-штабные мобилизационные учения и штабные тренировки по переводу войск с мирного на военное время.

Боевая подготовка

Главнокомандующий определил главной задачей боевой подготовки в 2026 учебном году создание системы подготовки войск, направленной на повышение качественного уровня боевой выучки и обеспечение их готовности к выполнению задач по предназначению.

Бадра Гунба поручил осуществлять планирование мероприятий боевой подготовки с учётом изменений приёмов и способов ведения боевых действий в современных условиях – при использовании высокоточного оружия, новых средств разведки и поражения, а также беспилотных летательных аппаратов.

Особое внимание уделено совершенствованию форм обучения войск, развитию учебной и материально-технической базы, повышению интенсивности и эффективности обучения личного состава и слаживанию подразделений. Отдельное указание дано на подготовку младших командиров, операторов и пилотов беспилотных летательных аппаратов. Основными формами обучения определены тактические и тактико-специальные учения, проводимые в различных условиях обстановки, днём и ночью.

Контроль и подведение итогов

Главнокомандующий поручил Генеральному штабу по итогам всех учений и тренировок представить доклады с оценкой результатов, выявленных проблем и предложениями по их устранению. По завершении учебного года Генеральный штаб представит Главнокомандующему предложения по дальнейшему совершенствованию системы подготовки и укреплению боевой и мобилизационной готовности Вооружённых сил Республики Абхазия.