ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ В ОТНОШЕНИИ БАГРАТА БАРМЫШАВА

Сухум. 4 ноября 2025. Абхазия-Инфор м. Следственным отделом УВД по г. Сухум по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное в отношении Бармышава Баграта Беслановича, 1997 г.р.

Дорожно-транспортное происшествие имело место примерно в 23.35 час. 1 ноября в г. Сухум, когда водитель автомобиля «Mercedes-Benz» Бармышава Б. Б., находясь в нетрезвом состоянии, не выполнив требования дорожного знака 3.1 ПДД Республики Абхазия «Движение запрещено» на пересечении улиц Ардзинба и Агумава, выехал на улицу Ардзинба, предназначенную для одностороннего движения, где, двигаясь со скоростью не менее 110 км/ч, на перекрестке с улицей Джонуа допустил столкновение с автомашиной марки «Hyundai Tucson» под управлением Ачба Лианы Гивиевны, 1999 г.р., которая двигалась по улице Джонуа со стороны улицы Когонияв в направлении улицы Гулия.

В результате ДТП водитель Ачба Л. Г. госпитализирована с телесными повреждениями.

Водитель Бармышава Б. Б., будучи доставленным в приемное отделение ГУ МЗ РА «Республиканская больница», самостоятельно покинул больницу в неизвестном направлении.

Ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения и задержанию последнего.

Об этом сообщает сайт МВД.