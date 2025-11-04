ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ В ОТНОШЕНИИ БАГРАТА БАРМЫШАВА
Сухум. 4 ноября 2025. Абхазия-Информ. Следственным отделом УВД по г. Сухум по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное в отношении Бармышава Баграта Беслановича, 1997 г.р.
Дорожно-транспортное происшествие имело место примерно в 23.35 час. 1 ноября в г. Сухум, когда водитель автомобиля «Mercedes-Benz» Бармышава Б. Б., находясь в нетрезвом состоянии, не выполнив требования дорожного знака 3.1 ПДД Республики Абхазия «Движение запрещено» на пересечении улиц Ардзинба и Агумава, выехал на улицу Ардзинба, предназначенную для одностороннего движения, где, двигаясь со скоростью не менее 110 км/ч, на перекрестке с улицей Джонуа допустил столкновение с автомашиной марки «Hyundai Tucson» под управлением Ачба Лианы Гивиевны, 1999 г.р., которая двигалась по улице Джонуа со стороны улицы Когонияв в направлении улицы Гулия.
В результате ДТП водитель Ачба Л. Г. госпитализирована с телесными повреждениями.
Водитель Бармышава Б. Б., будучи доставленным в приемное отделение ГУ МЗ РА «Республиканская больница», самостоятельно покинул больницу в неизвестном направлении.
Ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения и задержанию последнего.
Об этом сообщает сайт МВД.
Последнее от Super User
- СОВЕЩАНИЕ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
- ЗАСЕДАНИЕ ГОСКОМИССИИ ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ НАСЛЕДИЯ БАГРАТА ШИНКУБА
- ОТКРЫЛОСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДИРЕКЦИИ ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЁЖИ
- X ЮБИЛЕЙНЫЙ БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ ПРОЙДЕТ В АБХАЗИИ
- БАДРА ГУНБА ПОДВЕЛ ИТОГИ МАСШТАБНЫХ УЧЕНИЙ ВС АБХАЗИИ