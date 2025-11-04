 

X ЮБИЛЕЙНЫЙ БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ ПРОЙДЕТ В АБХАЗИИ

X ЮБИЛЕЙНЫЙ БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ ПРОЙДЕТ В АБХАЗИИ

Сухум. 4 ноября 2025. Абхазия-Информ. Большой этнографический диктант – это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Дата и время проведения: 5 ноября в 11:00.

Площадки:

г. Сухум, ул. Фазиля Искандера, д. 60, СШ № 3 им. Ю.Н. Воронова;

г. Сухум, ул. Университетская, д. 1, Абхазский государственный университет, площадка Дирекции Всемирного фестиваля молодежи в Республике Абхазия;

г. Гал, ул. Миротворческая, д. 3, СШ № 1.

Любой желающий также может принять участие в Диктанте в онлайн-формате до 8 ноября (включительно). Для этого необходимо зайти на портал национальнаяполитика.рф и нажать на баннер «Большой этнографический диктант».

Задания диктанта оформлены в виде теста. Для тех, кому 17 лет и больше, тест состоит из 30 вопросов, на которые нужно ответить в течение 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Тест для школьников состоит из 20 вопросов.

Впервые в истории диктанта свои вопросы по видео зададут участники специальной военной операции.

Традиционно результаты акции будут подведены 12 декабря 2025 года, в День Конституции Российской Федерации.

Организатор акции в Абхазии – представительство Россотрудничества в Республике Абхазия при поддержке Министерства просвещения Республики Абхазия.

