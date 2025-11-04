ОТКРЫЛОСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДИРЕКЦИИ ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЁЖИ
Сухум. 4 ноября 2025. Абхазия-Информ. В Абхазии открылось Представительство дирекции Всемирного фестиваля молодёжи. Это первая площадка, где молодёжь Абхазии может подключиться к инициативам из России – встречаться, создавать проекты, запускать события и просто быть частью большого движения.
Здесь встречаются идеи, проекты и люди, которые создают будущее.
Представительство находится на территории АГУ.
Открыты с 09:00 до 18:00.
Первые яркие события стартуют с начала ноября! Все подробности в нашем канале и чат-боте.
Хочешь узнать о событиях или провести своё? – Подписывайся!
Узнать больше про ВФМ? – Подписывайся!
Добро пожаловать в движение ВФМ в Абхазии!