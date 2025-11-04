 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОТКРЫЛОСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДИРЕКЦИИ ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЁЖИ

Новости Вторник, 04 ноября 2025 17:23
Оцените материал
(0 голосов)
ОТКРЫЛОСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДИРЕКЦИИ ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЁЖИ

Сухум. 4 ноября 2025. Абхазия-Информ. В Абхазии открылось Представительство дирекции Всемирного фестиваля молодёжи. Это первая площадка, где молодёжь Абхазии может подключиться к инициативам из России – встречаться, создавать проекты, запускать события и просто быть частью большого движения.

Здесь встречаются идеи, проекты и люди, которые создают будущее.

Представительство находится на территории АГУ.

Открыты с 09:00 до 18:00.

Первые яркие события стартуют с начала ноября! Все подробности в нашем канале и чат-боте.

Хочешь узнать о событиях или провести своё? – Подписывайся!

Узнать больше про ВФМ? – Подписывайся!

Добро пожаловать в движение ВФМ в Абхазии!

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 04 ноября 2025 17:24

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « X ЮБИЛЕЙНЫЙ БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ ПРОЙДЕТ В АБХАЗИИ ЗАСЕДАНИЕ ГОСКОМИССИИ ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ НАСЛЕДИЯ БАГРАТА ШИНКУБА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.