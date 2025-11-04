Сухум. 4 ноября 2025. Абхазия-Инфор м. В Абхазии открылось Представительство дирекции Всемирного фестиваля молодёжи. Это первая площадка, где молодёжь Абхазии может подключиться к инициативам из России – встречаться, создавать проекты, запускать события и просто быть частью большого движения.

Здесь встречаются идеи, проекты и люди, которые создают будущее.

Представительство находится на территории АГУ.

Открыты с 09:00 до 18:00.

Первые яркие события стартуют с начала ноября! Все подробности в нашем канале и чат-боте.

Добро пожаловать в движение ВФМ в Абхазии!