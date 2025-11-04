ЗАСЕДАНИЕ ГОСКОМИССИИ ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ НАСЛЕДИЯ БАГРАТА ШИНКУБА

Сухум. 4 ноября 2025. Абхазия-Инфор м. Под председательством вице-премьера Джансуха Нанба состоялось заседание Государственной комиссии по увековечиванию литературного и научного наследия Баграта Шинкуба. Комиссия была создана 31 октября 2025 года указом президента Абхазии Бадры Гунба.

На заседании обсудили вопросы, связанные с увековечением богатого литературного и научного наследия выдающегося абхазского писателя, Народного поэта Абхазии, члена Союза писателей Абхазии, СССР и России, действительного члена Академии наук Абхазии, лауреата Государственной премии им. Д.И. Гулиа, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени Баграта Васильевича Шинкуба.

Членам комиссии было зачитано завещание, которое Баграт Шинкуба составил еще в 1977 году и определяет, кто может работать с письмами, дневниками и документами после его смерти.

В 2027 году будет отмечаться 110-летие со дня рождения Народного поэта Баграта Шинкуба.