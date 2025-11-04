СОВЕЩАНИЕ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Сухум. 4 ноября 2025. Абхазия-Инфор м. Начался второй этап реконструкции пешеходной части по улице Пушкина от улицы Гулия до проспекта Аиааира. Комиссия по охране и защите в области зеленых насаждений провела в этой связи очередное выездное совещание.

«В ходе коллективного обсуждения мы обозначили деревья, которые надо обрезать, которые надо привести в порядок. Выделили зелёные зоны, которые разместятся на данной улице, определили места для новых осветительных приборов, определили ширину пешеходной части. Мы очень плотно сотрудничаем с экологами и ботаниками, а также приглашенным арбористом, дабы не навредить нашей природе», – подчеркнул замглавы администрации Сухума, председатель комиссии Константин Тарба.