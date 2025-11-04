 

В ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В АБХАЗИИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Новости Вторник, 04 ноября 2025 17:58
В ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В АБХАЗИИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Сухум. 4 ноября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба, вице-премьеры Джансух Нанба, Роберт Киут приняли участие в приёме в честь Дня народного единства России в Посольстве Российской Федерации в Республике Абхазия.

Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил руководство и многонациональный народ России с Днем народного единства.

«Этот день занимает особое место в истории России. Он символизирует сплоченность, гражданскую ответственность и силу духа народа. На протяжении веков именно единство многонационального российского общества было фундаментом развития, величия и побед страны. Благодаря этому единству Россия смогла преодолеть тяжелейшие испытания, защитить свою независимость и сохранить богатое культурное и духовное наследие», – сказал Бадра Гунба.

Бадра Гунба выразил глубокую благодарность за союзнические отношения и помощь, которую Россия оказывает Абхазии.

«Мы высоко ценим помощь и внимание, которые Россия неизменно оказывает Абхазии, содействуя ее развитию. Это сотрудничество имеет глубокие исторические корни и служит примером подлинного партнерства», – сказал президент.

Глава государства пожелал Российской Федерации мира, благополучия и процветания.

