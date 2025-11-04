 

июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
декабря 18 2023
октября 14 2023
июля 15 2020
СОЗДАНА МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКО-ЭКСГУМАЦИОННЫМ РАСКОПКАМ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Новости Вторник, 04 ноября 2025 22:07
СОЗДАНА МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКО-ЭКСГУМАЦИОННЫМ РАСКОПКАМ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 4 ноября 2025. Абхазия-Информ. В Гагрском районе, в местах расстрела людей в 30-е годы, впервые будут проведены археологическо-эксгумационные раскопки. Об этом корр. Абхазия-Информ сообщил источник в Администрации Гагрского района.

Распоряжением Кабинета Министров от 31 октября 2025 года создана межведомственная рабочая группа в состав которой вошли начальник госуправления охраны историко-культурного наследия Гаррик Сангулия, председатель Совета старейшин Гагрского района Рудольф Алшундба, начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Геннадий Бобуа, и.о. первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян, заместитель главы Администрации Гагрского района Темур Ампар, главный специалист госуправления охраны историко-культурного наследия (секретарь рабочей группы) А. Агрба.

Рабочей группе в установленном порядке поручено обеспечить проведение археологическо-эксгумационных раскопок, в строгом соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства и судебно-медицинской экспертизы.

Начальнику Госуправления по охране историко-культурного наследия Гарику Сангулия поручено сопровождение координацию и необходимое ресурсное сопровождение деятельности рабочей группы. Бобуа поручено обеспечить методическое руководство и проведение судебно-медицинской экспертизы обнаруженных останков.

Администрация Гагрского района должна осуществить материально-техническое обеспечение деятельности рабочей группы.

