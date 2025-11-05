ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОКТЯБРЬ ВЫПОЛНЕНЫ ГМС НА 127,7%

Сухум. 5 ноября 2025. Абхазия-Инфор м. Плановое задание Государственной миграционной службы Республики Абхазия в октябре 2025 года выполнено на 127,7%. При плане 18 млн. руб. в октябре 2025 года в государственный бюджет перечислено свыше 23 млн. руб.

При годовом плане в 195 млн. руб. за 10 месяцев 2025 года в республиканский бюджет страны поступило свыше 215 млн. руб.

Годовое плановое задание по состоянию на 1 ноября 2025 года выполнено на 110%.