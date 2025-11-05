 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
Календарь событий

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОКТЯБРЬ ВЫПОЛНЕНЫ ГМС НА 127,7%

Среда, 05 ноября 2025
ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОКТЯБРЬ ВЫПОЛНЕНЫ ГМС НА 127,7%

Сухум. 5 ноября 2025. Абхазия-Информ. Плановое задание Государственной миграционной службы Республики Абхазия в октябре 2025 года выполнено на 127,7%. При плане 18 млн. руб. в октябре 2025 года в государственный бюджет перечислено свыше 23 млн. руб.

При годовом плане в 195 млн. руб. за 10 месяцев 2025 года в республиканский бюджет страны поступило свыше 215 млн. руб.

Годовое плановое задание по состоянию на 1 ноября 2025 года выполнено на 110%.

