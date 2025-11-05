ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОКТЯБРЬ ВЫПОЛНЕНЫ ГМС НА 127,7%
Новости Среда, 05 ноября 2025 15:35
Сухум. 5 ноября 2025. Абхазия-Информ. Плановое задание Государственной миграционной службы Республики Абхазия в октябре 2025 года выполнено на 127,7%. При плане 18 млн. руб. в октябре 2025 года в государственный бюджет перечислено свыше 23 млн. руб.
При годовом плане в 195 млн. руб. за 10 месяцев 2025 года в республиканский бюджет страны поступило свыше 215 млн. руб.
Годовое плановое задание по состоянию на 1 ноября 2025 года выполнено на 110%.
Последнее от Super User
- СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МУЗЕЙ БУДЕТ КУРАТОРОМ ВЫСТАВОК В СУХУМЕ
- В СЕЛЕ АРАКИЧ ПРОЙДЕТ ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ И БЫТА «АМШЕН»
- УСПЕХ АБХАЗСКИХ БОРЦОВ В ТУРЕЦКОМ ГОРОДЕ ГЕБЗЕ
- БУЙВОЛИНАЯ ФЕРМА В СЕЛЕ МОКВА ВКЛЮЧЕНА В «МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ»
- ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСКОМСПОРТА АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ В САМАРЕ