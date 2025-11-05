 

БУЙВОЛИНАЯ ФЕРМА В СЕЛЕ МОКВА ВКЛЮЧЕНА В «МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ»

Новости Среда, 05 ноября 2025 15:37
БУЙВОЛИНАЯ ФЕРМА В СЕЛЕ МОКВА ВКЛЮЧЕНА В «МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ»

Сухум. 5 ноября 2025. Абхазия-Информ. Ада Самсония, участница конкурса «Гостеприимная Абхазия», представит на фестивале в селе Моква локацию «Буйволиная ферма». Здесь планируется возродить традиционное для региона животноводство – разведение буйволов, чье молоко отличается особыми вкусовыми и питательными свойствами.

Идея создания фермы родилась после знакомства с проектом, который вдохновил заняться развитием родного села. Главное, по словам Ады, – показать молодежи, что и в селе можно строить своё дело, реализовывать идеи и жить достойной жизнью.

Ферма станет частью кластера «Маршрут здоровья» – инициативы, направленной на возрождение отдалённых населённых пунктов. Это один из проектов, реализуемых в рамках стратегии «Команды Абхазии», всех людей Республики, кому небезразлично. Новый туристический маршрут объединяет усилия жителей и становится вкладом в устойчивое развитие всей республики.

