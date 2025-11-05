 

Календарь событий

Абхазия Информ

УСПЕХ АБХАЗСКИХ БОРЦОВ В ТУРЕЦКОМ ГОРОДЕ ГЕБЗЕ

Новости Среда, 05 ноября 2025 15:40
УСПЕХ АБХАЗСКИХ БОРЦОВ В ТУРЕЦКОМ ГОРОДЕ ГЕБЗЕ

Сухум. 5 ноября 2025. Абхазия-Информ. Международный турнир по вольной борьбе «Кубок Гебзе» прошел с 1 по 2 ноября в турецком городе Гебзе. В нем приняли участие около 600 спортсменов из Турции, России, Абхазии и Кыргызстана. Сборную Абхазии представили 8 спортсменов из городов Сухум, Гагра и Пицунда.

По итогам соревнований наша команда завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовых медалей.

Победителем в весовой категории 44 кг стал Кемал Какубава. Серебро в весовой категории 30 кг завоевал Инал Ладария. Бронзовыми призерами стали Ладария Владислав в весовой категории 52 кг и Агрба Самир в весовой категории 30 кг.

