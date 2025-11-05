В СЕЛЕ АРАКИЧ ПРОЙДЕТ ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ И БЫТА «АМШЕН»
Сухум. 5 ноября 2025. Абхазия-Информ. 14 ноября с 13:00 в селе Аракич Очамчырского района, Армянская община Республики Абхазия, при поддержке общественного движения «Абхазия будущего» проводит ежегодный – седьмой фестиваль культуры и быта «Амшен».
В программе фестиваля: дегустация национальных блюд, выставка предметов быта и ремёсла амшенцев, выступления известных исполнителей музыки и творческих коллективов народов Абхазии и России, включая:
Ансамбль «Гунда»;
BLIZKEY;
Диджей «Shiri__tali»;
Музыкальная группа «Аракс» и другие.
Участников и гостей фестиваля порадует торжественная программа и праздничный салют.
Вход свободный.
Для подписчиков телеграм-канала «Армянская община Республики Абхазия» и общественного движения «Абхазия будущего» будет организована онлайн-трансляция фестиваля «Амшен».