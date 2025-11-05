СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МУЗЕЙ БУДЕТ КУРАТОРОМ ВЫСТАВОК В СУХУМЕ

Галерея в Сухуме в 2025 году возобновила работу выставками, которые организовывает РГИ. Это стало новым этапом работы абхазского музея после долгого перерыва: в ночь на 21 января 2024 года в здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где расположена Национальная картинная галерея, произошел крупный пожар. Огнем было уничтожено более 4 тыс. произведений. В Минкультуры Абхазии назвали это невосполнимой утратой для национальной культуры.

«С начала года мы уже организовали несколько выставок. По сути, благодаря такому сотрудничеству в Абхазию впервые, в новейшей истории – точно, привезли работы из таких известных музеев, как Русский музей, Петергоф, из музея им. Бахрушина. <...> И теперь нам поручено выступать оператором межмузейных выставок российских музеев в Абхазии», – рассказал Зотов.

Он уточнил, что для абхазской публики потеря картинной галереи была настоящей трагедией, а привозные выставки помогают удовлетворить спрос, вызывают большой интерес.

«Немаловажно, что за счет этой работы нам удалось запустить творческий диалог между молодыми художниками с абхазской и российской стороны. Мы реализовали там уже несколько проектов: например, еще в феврале совместно с резидентами «Таврида. АРТ» и абхазскими художниками, продолжение планируем в следующем году. Открыли осенью новую выставку, будем продолжать делать выставки. Так что у нас планируется достаточно насыщенная работа», – добавил Зотов.

О галерее

Российская государственная художественная галерея (Российская галерея искусств) в Севастополе – один из проектов культурно-образовательного кластера, который строят на мысе Хрустальный по поручению президента России. В состав комплекса войдут Академия хореографии, Театр оперы и балета и музейный комплекс. Уже введено и используется по назначению здание Академии хореографии, завершение здания галереи ожидается в конце 2025 года, завершение строительства театра – в 2026 году.