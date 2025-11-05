ГИМНАСТКА ИЗ АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ В ПЕКИНЕ — 05.11.2025

Сухум. 5 ноября 2025. Абхазия-Информ. Абхазская гимнастка София Боджгуа примет участие в международном турнире «Кубок Небесная грация» и Beijing Top Open - 2025, который пройдет в Пекине с 12 по 14 ноября. Из-за отсутствия дипломатических отношений между Абхазией и Китаем, спортсменка выступит в нейтральном статусе – под флагом «Небесной грации».