июня 24 2024

февраля 07 2024

ГИМНАСТКА ИЗ АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ В ПЕКИНЕ — 05.11.2025

Новости Среда, 05 ноября 2025 17:27
ГИМНАСТКА ИЗ АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ В ПЕКИНЕ — 05.11.2025

Сухум. 5 ноября 2025. Абхазия-Информ. Абхазская гимнастка София Боджгуа примет участие в международном турнире «Кубок Небесная грация» и Beijing Top Open - 2025, который пройдет в Пекине с 12 по 14 ноября. Из-за отсутствия дипломатических отношений между Абхазией и Китаем, спортсменка выступит в нейтральном статусе – под флагом «Небесной грации».

Академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой – полностью берет на себя все расходы.

Это выступление станет историческим: впервые абхазская гимнастка выходит на международный помост такого уровня. Это шаг вперед для всего абхазского спорта и повод для гордости для нашей молодой талантливой гимнастки.

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МУЗЕЙ БУДЕТ КУРАТОРОМ ВЫСТАВОК В СУХУМЕ ЛАША АШУБА ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ С 15-ЛЕТИЕМ СОЗДАНИЯ
