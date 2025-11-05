ЛАША АШУБА ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ С 15-ЛЕТИЕМ СОЗДАНИЯ
Сухум. 5 ноября 2025. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Лаша Ашуба от имени Народного Собрания поздравил коллектив Контрольной палаты Республики Абхазия с 15-летием ее создания. В поздравлении, направленном на имя Кахи Пертая – председателя Контрольной палаты, говорится:
«Уважаемый Каха Зауриевич! Уважаемые сотрудники Контрольной палаты Республики Абхазия! От имени депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и от себя лично поздравляю вас с 15-летием создания Контрольной палаты Республики Абхазия!
За прошедшие годы коллектив Контрольной палаты Республики Абхазия внёс большой вклад в развитие системы государственного финансового контроля нашей страны. Выражаем благодарность ветеранам ведомства, заложившим основы его деятельности.
Вы способствуете эффективному использованию бюджетных средств, укреплению финансовой дисциплины и законности в работе государственных институтов. Ваша работа требует не только глубоких профессиональных знаний, но и понимания потребностей нашего государства и общества, высоких моральных качеств.
Высоко ценим ваше сотрудничество с российскими коллегами, которое укрепляет потенциал ведомства и служит развитию двусторонних отношений между нашими странами.
Выражаем уверенность, что дальнейшее взаимодействие Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия с Контрольной палатой будет способствовать повышению эффективности бюджетного процесса.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в труде на благо нашей страны».
