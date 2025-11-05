 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ЛАША АШУБА ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ С 15-ЛЕТИЕМ СОЗДАНИЯ

Новости Среда, 05 ноября 2025 17:30
ЛАША АШУБА ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ С 15-ЛЕТИЕМ СОЗДАНИЯ

Сухум. 5 ноября 2025. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Лаша Ашуба от имени Народного Собрания поздравил коллектив Контрольной палаты Республики Абхазия с 15-летием ее создания. В поздравлении, направленном на имя Кахи Пертая – председателя Контрольной палаты, говорится:

«Уважаемый Каха Зауриевич! Уважаемые сотрудники Контрольной палаты Республики Абхазия! От имени депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и от себя лично поздравляю вас с 15-летием создания Контрольной палаты Республики Абхазия!

За прошедшие годы коллектив Контрольной палаты Республики Абхазия внёс большой вклад в развитие системы государственного финансового контроля нашей страны. Выражаем благодарность ветеранам ведомства, заложившим основы его деятельности.

Вы способствуете эффективному использованию бюджетных средств, укреплению финансовой дисциплины и законности в работе государственных институтов. Ваша работа требует не только глубоких профессиональных знаний, но и понимания потребностей нашего государства и общества, высоких моральных качеств.

Высоко ценим ваше сотрудничество с российскими коллегами, которое укрепляет потенциал ведомства и служит развитию двусторонних отношений между нашими странами.

Выражаем уверенность, что дальнейшее взаимодействие Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия с Контрольной палатой будет способствовать повышению эффективности бюджетного процесса.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в труде на благо нашей страны».

