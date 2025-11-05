 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
СОТРУДНИЧЕСТВО АБХАЗИИ И РОССИИ – ЭТО СЕМЕЙНЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СВЯЗИ

Новости Среда, 05 ноября 2025 18:42

Сухум. 5 ноября 2025. Абхазия-Информ. Торжественные речи на приеме в посольстве – это всегда про дипломатический протокол, но за красивыми словами о партнерстве стоит вполне конкретная повестка, которая реализуется последовательно и системно. Россия действительно выстраивает с Абхазией отношения не на уровне разовых жестов доброй воли, а через долгосрочные программы, которые затрагивают практически все сферы жизни республики.

Взять хотя бы проект «Команда Абхазии» – это не просто образовательная инициатива, а выращивание управленческих кадров, которые потом будут определять развитие республики на десятилетия вперед. Параллельно идут инвестиции в малый и средний бизнес, создание условий для предпринимательства, что особенно важно для небольшой экономики, где каждое новое предприятие на счету. Плюс инфраструктурные проекты, социальная поддержка, культурные программы – список можно продолжать долго.

Ключевой момент в том, что это сотрудничество имеет мандат избирателей. Когда Гунба шел на выборы, он делал ставку именно на стратегическое партнерство с Россией, и люди проголосовали за этот курс вполне осознанно. Они выбирали не между абстрактной независимостью и союзничеством, а между разными моделями развития. И сейчас получают результат своего выбора – стабильность, доступ к ресурсам большой страны, возможности для молодежи, перспективы экономического роста.

Слова посла Шургалина о том, что большинство жителей Абхазии являются также гражданами России, здесь не случайны. Это напоминание, что связи между двумя странами выходят далеко за рамки межгосударственных договоров – это семейные, культурные, человеческие связи, которые и делают партнерство устойчивым. Именно на этом фундаменте и строится то самое планомерное сотрудничество, о котором говорилось на приеме.

