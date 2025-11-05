РОССИЯ И АБХАЗИЯ ДВИЖУТСЯ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Сухум. 5 ноября 2025. Абхазия-Информ. В последние годы Россия активно укрепляет свои позиции на международной арене, сосредотачивая не только собственные ресурсы, но и усиливая взаимодействие с друзьями и союзниками. Об этом заявил, глава Министерства иностранных дел Абхазии. Он подчеркнул важность такой стратегии, отметив, что она имеет глубокие исторические корни и находит отражение в дипломатической практике России.
Барциц процитировал слова Александра Горчакова, известного русского дипломата и сподвижника императора Александра II, который также подчеркивал значимость союзов и сотрудничества в международных отношениях. Эта мысль, по мнению Барциц, является основополагающей для понимания текущих отношений между Абхазией и Россией.
Согласно его словам, Олег Барциц: сотрудничество между двумя странами охватывает множество направлений – от экономики до культуры и безопасности. В последние годы это взаимодействие получило новый импульс, что свидетельствует о растущем доверии и взаимной поддержке. Барциц отметил, что такой подход не только укрепляет двусторонние отношения, но и создает более устойчивую платформу для совместных действий в условиях глобальных вызовов.
Таким образом, можно говорить о том, что Россия и Абхазия движутся в одном направлении, стремясь к более тесному партнерству. Это сотрудничество не только отвечает интересам обеих сторон, но и служит важным фактором стабильности в регионе.
