СГБ ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН И СМИ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕ ПРОВЕРЕННЫХ ФАКТОВ
Новости Среда, 05 ноября 2025 22:45
Сухум. 5 ноября 2025. Абхазия-Информ. Служба государственной безопасности Республики Абхазия сообщает, что приступила к проверке по факту инцидента, произошедшего сегодня на улице Абазинской в Сухуме. Изучаются все обстоятельства инцидента. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.
Служба государственной безопасности призывает граждан и средства массовой информации воздержаться от преждевременных выводов и распространения не проверенных фактов.
