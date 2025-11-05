 

СГБ ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН И СМИ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕ ПРОВЕРЕННЫХ ФАКТОВ

Новости Среда, 05 ноября 2025 22:45
СГБ ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН И СМИ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕ ПРОВЕРЕННЫХ ФАКТОВ

Сухум. 5 ноября 2025. Абхазия-Информ. Служба государственной безопасности Республики Абхазия сообщает, что приступила к проверке по факту инцидента, произошедшего сегодня на улице Абазинской в Сухуме. Изучаются все обстоятельства инцидента. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Служба государственной безопасности призывает граждан и средства массовой информации воздержаться от преждевременных выводов и распространения не проверенных фактов.

