ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА КОЛЛЕКТИВУ АГТРК

Новости Четверг, 06 ноября 2025 22:27
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА КОЛЛЕКТИВУ АГТРК

Сухум. 6 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба поздравил коллектив Абхазского телевидения с Днем основания. В поздравлении говорится:

«Дорогие друзья!

От всей души поздравляю коллектив Абхазского телевидения с Днём основания!

Абхазское телевидение занимает особое место в современной истории нашей страны. Оно стало не просто средством массовой информации, а важной частью общественной и культурной жизни Абхазии, свидетелем и участником всех ключевых событий, через которые прошёл наш народ.

Особо хочу отметить героическую роль сотрудников Абхазского телевидения в годы Отечественной войны народа Абхазии. Телевизионщики с риском для жизни находились на передовой, передавая правду о борьбе за свободу и независимость нашей Родины. Мы свято чтим память тех работников Абхазского телевидения, кто погиб, исполняя свой профессиональный и гражданский долг, а также с благодарностью вспоминаем ветеранов, которые уже ушли из жизни, но оставили после себя славное наследие.

Сегодня телевидение продолжает выполнять важную миссию – формировать общественное мнение, укреплять национальную идентичность, быть зеркалом жизни страны. Отрадно видеть, что в коллектив приходит талантливая молодёжь, осваивающая современные технологии и подходы, сохраняя при этом лучшие традиции абхазской журналистики – профессионализм, объективность и патриотизм.

Желаю всему коллективу Абхазского телевидения вдохновения, творческих успехов и новых достижений. Пусть ваше дело и впредь служит укреплению государства, единства народа и продвижению образа современной, сильной и открытой Абхазии.

С праздником!»

