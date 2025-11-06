В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ДВА ЗАКОНОПРОЕКТА

Сухум. 6 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялось заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. В нем приняли участие приглашенные министр туризма Астамур Логуа, президент НП «Абхазский союз туризма» Анна Калягина, директор ООО «Марс групп» – официального партнера «Библио-Глобус» в Абхазии Даур Гулиа и другие представители туристической сферы.

Председатель комитета Резо Зантария отметил, что было решено провести специальное заседание, чтобы обсудить ситуацию в туристической отрасли, как прошел нынешний летний туристический сезон и какие изменения следовало бы внести в законодательство, чтобы увеличить объемы и доходность этой важной отрасли экономики. Он подчеркнул, что во избежание ошибок необходимо детально проанализировать итоги туристического сезона.

Участники заседания рассмотрели два законопроекта: «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О туристской деятельности в Республике Абхазия» и «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О государственном регулировании цен», которые связаны с предложениями введения механизмов государственного регулирования цен и контроля за порядком применения регулируемых цен.

Инициатор законопроектов депутат Инар Гицба предлагает, чтобы порог минимальных цен на турпродукт определяло государство в рамках закона о регулировании цен. Целью внесения изменений является необходимость внедрения в правовое поле понятия демпинга (цикличного) и механизма его сдерживания в сфере туристической индустрии и реализации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями туристской деятельности, в особенности крупными игроками туристического рынка, что позволит предотвращать реализацию туристических услуг по ценам существенно ниже себестоимости и вытеснение более мелких конкурентов.

Подводя итоги заседания Р. Зантария предложил, чтобы Министерство туризма разработало программу для поддержки малого и среднего бизнеса в виде пилотного проекта и согласовало его с правительством.