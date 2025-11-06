ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДНОЙ ТРУБЫ В КЯЛАСУРЕ

Сухум. 6 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Специалисты МУП «Водоканал» устраняют прорыв водопроводной трубы в Кяласуре. Водопровод снабжает улицы Мушни Хварцкия, Джелия, Дзигута, Баслата, район Турбазы. Диаметр трубы – 500 мм. Специалисты перекрыли воду и удаляют повреждённый участок.

Они будут работать вплоть до полного устранения проблемы и рассчитывают возобновить подачу воды в ближайшее время.

Источник: sukhumcity.ru