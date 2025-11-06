БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ ПО ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ РОССИИ ПРОШЕЛ В АБХАЗИИ

Сухум. 6 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Большой этнографический диктант прошел в представительстве Дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в Абхазии. Мероприятие состоялось на базе нового пространства при Абхазском государственном университете (АГУ), участие приняли студенты вуза. Организаторами выступили представительство Россотрудничества в Абхазии совместно с Министерством просвещения республики, АГУ и Госкомитетом по делам молодежи и спорту, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Чуть больше года назад более 100 молодых граждан Абхазии приняли участие во Всемирном фестивале молодежи, а сегодня мы встречаемся уже здесь – в представительстве Дирекции ВФМ», – сказал начальник отдела Госкомитета по делам молодежи и спорту Беслан Аршба.

Участникам предложили ответить на 30 вопросов по культуре, традициям и истории народов России и стран СНГ, в том числе по Великой Отечественной войне. Как отметила исполняющая обязанности руководителя представительства Россотрудничества Татьяна Степанова, такие проекты помогают вовлечь молодежь в изучение совместного наследия и исторических связей.

По словам главы представительства ВФМ Юлии Красцовой, на первом событии на новой площадке собралось около 20 человек, и планируется проведение лекций, мастер-классов, запуск компьютерного класса. Кроме того, диктант одновременно писали в школах № 3 им. Воронова в Сухуме и № 1 в Гале. Итоги акции объявят 12 декабря.