 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ ПО ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ РОССИИ ПРОШЕЛ В АБХАЗИИ

Новости Четверг, 06 ноября 2025 22:41
Оцените материал
(0 голосов)
БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ ПО ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ РОССИИ ПРОШЕЛ В АБХАЗИИ

Сухум. 6 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Большой этнографический диктант прошел в представительстве Дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в Абхазии. Мероприятие состоялось на базе нового пространства при Абхазском государственном университете (АГУ), участие приняли студенты вуза. Организаторами выступили представительство Россотрудничества в Абхазии совместно с Министерством просвещения республики, АГУ и Госкомитетом по делам молодежи и спорту, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Чуть больше года назад более 100 молодых граждан Абхазии приняли участие во Всемирном фестивале молодежи, а сегодня мы встречаемся уже здесь – в представительстве Дирекции ВФМ», – сказал начальник отдела Госкомитета по делам молодежи и спорту Беслан Аршба.

Участникам предложили ответить на 30 вопросов по культуре, традициям и истории народов России и стран СНГ, в том числе по Великой Отечественной войне. Как отметила исполняющая обязанности руководителя представительства Россотрудничества Татьяна Степанова, такие проекты помогают вовлечь молодежь в изучение совместного наследия и исторических связей.

По словам главы представительства ВФМ Юлии Красцовой, на первом событии на новой площадке собралось около 20 человек, и планируется проведение лекций, мастер-классов, запуск компьютерного класса. Кроме того, диктант одновременно писали в школах № 3 им. Воронова в Сухуме и № 1 в Гале. Итоги акции объявят 12 декабря.

