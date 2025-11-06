 

В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛ КОНКУРС ЖУРНАЛИСТОВ И БЛОГЕРОВ ИМ. ФОТОГРАФА ТАСС СОЛОВЬЕВА

Новости Четверг, 06 ноября 2025 22:43
В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛ КОНКУРС ЖУРНАЛИСТОВ И БЛОГЕРОВ ИМ. ФОТОГРАФА ТАСС СОЛОВЬЕВА

Сухум. 6 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Представительство Россотрудничества в Абхазии объявило о начале приема заявок на конкурс среди журналистов и блогеров «Взгляд-2025» имени Героя Абхазии фотокорреспондента ТАСС Андрея Соловьева. Об этом сообщила пресс-служба представительства Россотрудничества.

«Конкурс «Взгляд-2025» проводится с целью популяризации объективной профессиональной журналистики в области сотрудничества Республики Абхазия с Российской Федерацией. Он будет проводиться в 12 номинациях. По итогам конкурса победителю в каждой номинации вручается ценный приз и диплом, победители также будут рекомендованы для участия в международных учебно-образовательных поездках, конкурсах и программах Россотрудничества», – говорится в сообщении.

Среди номинаций – лучший телевизионный материал, лучший радиоматериал, лучший печатный материал, лучший фоторепортаж, лучший материал на интернет-ресурсах, личных блогах, молодой журналист (работает в медиа не более двух лет). Также победителя будут оценивать по освещению деятельности представительства Россотрудничества в Республике Абхазия и традиций российско-абхазского культурно-гуманитарного сотрудничества. Будут номинации, посвященные 100-летию народной дипломатии, 80-летию победы в Великой Отечественной войне, 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы, добровольческому движению в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Специальная номинация посвящена тематике СВО.

В конкурсе могут принять участие постоянно проживающие на территории Республики Абхазия сотрудники телевидения, радио, интернет-изданий, печатных СМИ, а также независимые журналисты, авторы, блогеры. На конкурс принимаются работы, опубликованные после 14 декабря 2024 года как на русском, так и на абхазском языках.

Заявки принимаются до 28 ноября, победителей определят до 12 декабря. Организатор конкурса – представительство Россотрудничества в Республике Абхазия.

