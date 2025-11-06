В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ МАСШТАБНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Сухум. 6 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Специалисты Управления капитального строительства ведут ремонт и благоустройство дорог в Гудауте, как за счёт местного бюджета, так и в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. По Инвестпрограмме сейчас выполняются работы на улицах 23 Июля, Киараз и Пушкина.

За счёт бюджетных средств ремонтируют улицы Добровольцев, Гарцкия, Шамба, а также облагораживают двор на улице Кистрикской.

В Новом Афоне строят вторую очередь системы очистных сооружений сточных вод: специалисты УКС уже приступили к установке канализационных насосных станций и напорных коллекторов.

Начальник УКС Демир Гамисония отметил, что все работы выполняются по графику.

«Мы одновременно ведём работы по нескольким направлениям – как в Гудауте, так и в Новом Афоне. Основная цель – улучшить транспортную доступность и качество жизни людей», – подчеркнул он.