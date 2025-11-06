 

В ГУДАУТЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДИН МУЗЕЙ

Новости Четверг, 06 ноября 2025 22:53
В ГУДАУТЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДИН МУЗЕЙ

Сухум. 6 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Дом, в котором в годы Отечественной войны народа Абхазии располагалась резиденция Владислава Ардзинба, превратится в музей.

«Здание уже передано музею Боевой славы города Гудаута имени генерала Дбар. Это будет своего рода мемориал Владислава Григорьевича Ардзинба», – сообщил пресс-секретарь главы государства Алхас Чолокуа.

Здание 1905 года, расположенное по адресу: улица Киараз, 93, в Гудауте, приобрел президент Бадра Гунба.

Уже началась расчистка территории. По словам главы УКС Демира Гамисония, дом входит в список объектов историко-культурного наследия и будет восстановлен в первозданном виде.

«В этом доме во время войны 413 дней находился Владислав Ардзинба. Это была его резиденция. Здесь он оставался, здесь собирались его единомышленники, здесь проходили все важные встречи. Мы очень переживали, что это историческое здание исчезнет бесследно», – рассказала директор музея имени Сергея Дбар Гугуца Джикирба.

Она добавила, что до войны и после нее дом находился в частных руках. Бадра Гунба нашел хозяев, выкупил здание и поставил его на баланс государства.

