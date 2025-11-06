НАЧАЛСЯ РЕМОНТ УЛИЦЫ БАСАРИЯ В СУХУМЕ

Сухум. 6 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Администрация города Сухум приступила к полномасштабной реконструкции улицы Басария. Ремонтные работы, которые ведутся по Инвестпрограмме, включают в себя замену всех коммуникаций – водопровод, ливневые коллекторы, канализация, затем благоустройство пешеходной части, освещения, установка новых бордюров и укладка асфальта.

«Улица Басария в течение десятилетий была в плачевном состоянии, здесь остро стояла проблема изношенных коммуникаций. На данный момент «Водоканал» ведёт работы по водоотведению и водоснабжению. Ориентировочная дата завершения всех работ – середина 2026 года. Благодаря этим работам в Сухуме появится ещё одна благоустроенная, комфортная для жителей улица», – сказал замглавы Администрации Сухума Константин Тарба.

Об этом сообщает сайт столицы.