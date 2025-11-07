 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

ФАСАД ИСТОРИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ ВОССТАНАВЛИВАЮТ В СУХУМЕ

Новости Пятница, 07 ноября 2025 18:50
ФАСАД ИСТОРИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ ВОССТАНАВЛИВАЮТ В СУХУМЕ

Сухум. 7 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Согласно поручению главы города Сухум Тимура Агрба, продолжается ремонт и реставрация фасадов зданий в столице. На данный момент идет реставрация фасада жилого дома на пересечение улиц В.Г. Ардзинба и С.П. Дбар.

«Данный дом входит в перечень объектов историко-культурного наследия. Здание стоит на балансе РУП «Абхазские железные дороги». Мы обратились к руководству АЖД совместно провести работы. Благодарим руководство компании за мгновенное реагирование.

Кроме того, выражаем благодарность подрядчику, который по личной просьбе главы Тимура Агрба, оказал материальное содействие в реализации данного проекта.

Администрация Сухума и далее будет двигаться в этом направлении и постепенно приводить в порядок все объекты, которыми дорожат наши граждане», – сказал замглавы Администрации города Сухум Константин Тарба.

