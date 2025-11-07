ФАСАД ИСТОРИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ ВОССТАНАВЛИВАЮТ В СУХУМЕ

Сухум. 7 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Согласно поручению главы города Сухум Тимура Агрба, продолжается ремонт и реставрация фасадов зданий в столице. На данный момент идет реставрация фасада жилого дома на пересечение улиц В.Г. Ардзинба и С.П. Дбар.

«Данный дом входит в перечень объектов историко-культурного наследия. Здание стоит на балансе РУП «Абхазские железные дороги». Мы обратились к руководству АЖД совместно провести работы. Благодарим руководство компании за мгновенное реагирование.

Кроме того, выражаем благодарность подрядчику, который по личной просьбе главы Тимура Агрба, оказал материальное содействие в реализации данного проекта.

Администрация Сухума и далее будет двигаться в этом направлении и постепенно приводить в порядок все объекты, которыми дорожат наши граждане», – сказал замглавы Администрации города Сухум Константин Тарба.