ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

УКС ПРОДОЛЖАЕТ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ КРОВЛИ ГУДАУТСКОЙ РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Новости Пятница, 07 ноября 2025 19:13
УКС ПРОДОЛЖАЕТ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ КРОВЛИ ГУДАУТСКОЙ РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Сухум. 7 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Согласно поручению президента Бадры Гунба, специалисты Управления капитального строительства продолжают капитальный ремонт и реставрационные работы кровли на здании районной поликлиники в городе Гудауте. Соответствующее поручение было дано главой государства в ходе инспекционной поездки в Гудаутский район 30 июля 2025 года.

«На текущий момент работы в активной фазе. Уже из 1500 квадратных метров заменено около 500. Так как здание входит в список историко-культурного наследия, ведутся, в том числе, реставрационные работы. Форма самой кровли довольно сложная, но специалисты работают в соответствии с требованиями СНиПов. УКС и далее будет осуществлять необходимый контроль в соответствии со своими функциями», – отметил начальник Управления капстроительства Демир Гамисония.

