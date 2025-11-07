УКС ПРОДОЛЖАЕТ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ КРОВЛИ ГУДАУТСКОЙ РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Сухум. 7 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Согласно поручению президента Бадры Гунба, специалисты Управления капитального строительства продолжают капитальный ремонт и реставрационные работы кровли на здании районной поликлиники в городе Гудауте. Соответствующее поручение было дано главой государства в ходе инспекционной поездки в Гудаутский район 30 июля 2025 года.

«На текущий момент работы в активной фазе. Уже из 1500 квадратных метров заменено около 500. Так как здание входит в список историко-культурного наследия, ведутся, в том числе, реставрационные работы. Форма самой кровли довольно сложная, но специалисты работают в соответствии с требованиями СНиПов. УКС и далее будет осуществлять необходимый контроль в соответствии со своими функциями», – отметил начальник Управления капстроительства Демир Гамисония.