НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ ОБСУЖДАЛОСЬ УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА ЛАКОБА

Новости Пятница, 07 ноября 2025 19:29
Сухум. 7 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с государственными и общественными деятелями Сократом Джинджолия, Олегом Дамения и Валерием Гурджуа. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с увековечением памяти трагически погибшего выдающегося учёного, государственного деятеля Станислава Лакоба.

Друзья и соратники Станислава Зосимовича обратились к главе государства с предложением о создании Государственной комиссии по увековечению его памяти и сохранению научного наследия.

Президент отметил, что сохранение памяти о таких выдающихся личностях и их вкладе в развитие страны является важной государственной задачей. Глава государства рассказал, что незадолго до трагического события встречался со Станиславом Лакоба и подчеркнул, что договорённости, достигнутые тогда, непременно будут реализованы.

Бадра Гунба заверил, что в ближайшее время будет создана Государственная комиссия по увековечению памяти Станислава Лакоба и сохранению его научного наследия.

———

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Гәынба Бадра аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩцәа Џьынџьал Сократ, Дамениа Олег, Гәырџьуа Валери дырԥылеит.

Аиԥылараан ирылацәажәеит машәырла иҭахаз иналукааша аҵараууаҩ, аҳәынҭқарратә усзуҩы Лакоба Станислав ихьӡ анаӡаӡатәра инамаданы аҳәынҭқарратә комиссиа аԥҵара иазкыз азҵаарақәа.

Станислав Зосим-иԥа иҩызцәеи ицнагаҩцәеи аҳәынҭқарра Ахада иҟны ажәалагала ҟарҵеит ихьӡ анаӡаӡатәра инамаданы аҳәынҭқарратә комиссиа аԥҵареи иҭҵаарадырратә ҭынха аиқәырхареи рзы.

Гәынба Бадра иазгәеиҭеит абас еиԥш иналукааша ауааи урҭ атәыла аҿиараҿы рлагаламҭеи аҵак ду змоу ҳәынҭқарратә уснагӡатәны ишыҟоу. Аҳәынҭқарра Ахада игәалаиршәеит Станислав Лакоба иҭахара мышқәак шагыз реиԥылара шымҩаԥысыз, иаҵшьны иҳәеит усҟан реиԥылараан иалыршаз аиқәшаҳаҭрақәа хымԥада ишынагӡахо.

Ахада иҳәеит хара имгакәа Лакоба Станислав ихьӡ анаӡаӡатәреи иҭҵаарадырратә ҭынха аиқәырхареи рзы Аҳәынҭқарратә комиссиа шаԥҵахо.

« УКС ПРОДОЛЖАЕТ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ КРОВЛИ ГУДАУТСКОЙ РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
