февраля 07 2024

ПОСОЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В СИРИИ ПОСЕТИЛ ШТАБ-КВАРТИРУ ЧЕРКЕССКОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В ПРОВИНЦИИ АЛЕППО

Новости Пятница, 07 ноября 2025 19:44
ПОСОЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В СИРИИ ПОСЕТИЛ ШТАБ-КВАРТИРУ ЧЕРКЕССКОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В ПРОВИНЦИИ АЛЕППО

Сухум. 7 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В рамках укрепления социальных, культурных и гуманитарных связей между Посольством Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике и абхазо-черкесской общиной в Сирийской Арабской Республике, чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в Сирии Мухаммад Али и представитель Департамента по политическим вопросам Ахмад Бадауи посетили штаб-квартиру Черкесского благотворительного общества в г. Алеппо.

Мухаммада Али приняли глава Черкесской благотворительной ассоциации в Алеппо Махер Исхак, члены совета директоров и ряд представителей диаспор народов Кавказа.

Целью визита стало намерение укреплять связь между Посольством Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике и представителями диаспоры, ознакомиться с их положением и обсудить возможности сотрудничества в контексте проведения совместных мероприятий и оказания поддержки абхазо-черкесской общине в Алеппо.

