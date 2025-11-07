ПОСОЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В СИРИИ ПОСЕТИЛ ШТАБ-КВАРТИРУ ЧЕРКЕССКОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В ПРОВИНЦИИ АЛЕППО

Сухум. 7 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В рамках укрепления социальных, культурных и гуманитарных связей между Посольством Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике и абхазо-черкесской общиной в Сирийской Арабской Республике, чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в Сирии Мухаммад Али и представитель Департамента по политическим вопросам Ахмад Бадауи посетили штаб-квартиру Черкесского благотворительного общества в г. Алеппо.