июня 24 2024

ГЛАВА МИД ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ПАВИЛЬОН «АБХАЗИЯ» НА ВДНХ

Новости Пятница, 07 ноября 2025 19:53
ГЛАВА МИД ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ПАВИЛЬОН «АБХАЗИЯ» НА ВДНХ

Сухум. 7 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В ходе рабочего визита в Москву министр иностранных дел Республики Абхазия, председатель попечительского совета фонда МКДЦ Олег Барциц проинспектировал павильон «Абхазия» на ВДНХ, где близятся к завершению ремонтно-реставрационные работы.

Министр совместно с руководителем группы технического надзора Сергеем Баженовым, а также представителями Администрации АО ВДНХ и подрядных организаций в процессе совещания, проведённого на объекте, принял участие в проверке функционирования инженерных систем, включая работу противопожарного комплекса, систем сигнализации, вентиляции и отопления и других важных инженерных коммуникаций.

