ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ОБЕСПЕЧИТ МВД

Сухум. 7 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. По приказу вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут, в связи с проведением выборов в органы местного самоуправления, весь личный состав МВД переведён на усиленный режим несения службы в целях охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории избирательных участков.