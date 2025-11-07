 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ОБЕСПЕЧИТ МВД

Новости Пятница, 07 ноября 2025 20:11
Оцените материал
(0 голосов)
ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ОБЕСПЕЧИТ МВД

Сухум. 7 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. По приказу вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут, в связи с проведением выборов в органы местного самоуправления, весь личный состав МВД переведён на усиленный режим несения службы в целях охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории избирательных участков.

Нести усиленный режим работы 8 ноября будут более 500 сотрудников в 161 избирательном округе на 211 избирательных участках.

МВД готово оперативно реагировать на все правонарушения, обращения и жалобы граждан.

Проводится вся необходимая работа по недопущению нарушений выборного процесса.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 07 ноября 2025 20:12

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГЛАВА МИД ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ПАВИЛЬОН «АБХАЗИЯ» НА ВДНХ В ГУДАУТЕ ОБНАРУЖИЛИ ДВЕ МАЙНИНГ-ФЕРМЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.