ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ОБЕСПЕЧИТ МВД
Сухум. 7 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. По приказу вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут, в связи с проведением выборов в органы местного самоуправления, весь личный состав МВД переведён на усиленный режим несения службы в целях охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории избирательных участков.
Нести усиленный режим работы 8 ноября будут более 500 сотрудников в 161 избирательном округе на 211 избирательных участках.
МВД готово оперативно реагировать на все правонарушения, обращения и жалобы граждан.
Проводится вся необходимая работа по недопущению нарушений выборного процесса.
Об этом сообщает сайт МВД.
