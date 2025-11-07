В ГУДАУТЕ ОБНАРУЖИЛИ ДВЕ МАЙНИНГ-ФЕРМЫ
Сухум. 7 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В подвале дома №17 по ул. Очамчырская в Гудауте сотрудниками УКОН МВД и милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Гудаутскому району обнаружена майнинг-ферма. 45 аппаратов по добыче криптовалют, принадлежащие Кокоскерия Олегу Артёмовичу изъяты. На момент проверки оборудование было выключено.
Еще 15 функционирующих майнинг-аппаратов, принадлежащих Маргания Александру Александровичу, сотрудники милиции обнаружили и изъяли в доме №12 по той же ул. Очамчырской в Гудауте. Изъятое оборудование будет передано в Госстандарт Республики Абхазия.
Об этом сообщает сайт МВД.
Последнее от Super User
- ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ ЛИПЕЦКА И СУХУМА ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ РАБОТЫ НА ВЫСТАВКЕ «ПАЛИТРА МИРА»
- ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ НА Т/П «ПСОУ»
- ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ОБЕСПЕЧИТ МВД
- ГЛАВА МИД ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ПАВИЛЬОН «АБХАЗИЯ» НА ВДНХ
- ПОСОЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В СИРИИ ПОСЕТИЛ ШТАБ-КВАРТИРУ ЧЕРКЕССКОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В ПРОВИНЦИИ АЛЕППО