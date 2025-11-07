 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

В ГУДАУТЕ ОБНАРУЖИЛИ ДВЕ МАЙНИНГ-ФЕРМЫ

Новости Пятница, 07 ноября 2025 20:12
В ГУДАУТЕ ОБНАРУЖИЛИ ДВЕ МАЙНИНГ-ФЕРМЫ

Сухум. 7 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В подвале дома №17 по ул. Очамчырская в Гудауте сотрудниками УКОН МВД и милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Гудаутскому району обнаружена майнинг-ферма. 45 аппаратов по добыче криптовалют, принадлежащие Кокоскерия Олегу Артёмовичу изъяты. На момент проверки оборудование было выключено.

Еще 15 функционирующих майнинг-аппаратов, принадлежащих Маргания Александру Александровичу, сотрудники милиции обнаружили и изъяли в доме №12 по той же ул. Очамчырской в Гудауте. Изъятое оборудование будет передано в Госстандарт Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт МВД.

