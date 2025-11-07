ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ НА Т/П «ПСОУ»

Сухум. 7 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники ОБК и ТП ГТК т/п «Псоу» в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта по направлению «экспорт» досмотрели транспортное средство марки ВАЗ-2107 за государственным номерным знаком C470BX323RUS под управлением гражданина Республики Абхазия Силояна Руслана Руслановича, 2000 г.р., проживающего в Гагрском районе, который ни в устной, ни в письменной форме не заявил о имеющемся у него товаре.