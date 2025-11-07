ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ ЛИПЕЦКА И СУХУМА ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ РАБОТЫ НА ВЫСТАВКЕ «ПАЛИТРА МИРА»
Сухум. 7 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Абхазии состоялась выставка, которая уже 12 лет объединяет Липецк и Сухум – «Палитра Мира». На ней представлены 73 работы юных художников из двух школ: ДХШ им. Сурикова (Липецк) и ДДТ «Айнар» (Сухум).
Посетители увидели не просто картины, а отражение чувств детей: тепло семейного очага, красоту природы обеих стран и радость дружбы. В проекте участвовали 198 юных талантов, а работы липецких школьников получили высокую оценку от студентов Сухумского художественного училища.
Церемония открытия стала важным культурным событием, которая подчеркнула гуманитарные связи между регионами. Дипломы участникам вручал председатель жюри, член Союза художников России и Абхазии Виталий Кацба.
Выставка оставила яркий след в сердцах всех присутствующих.
