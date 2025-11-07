 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ ЛИПЕЦКА И СУХУМА ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ РАБОТЫ НА ВЫСТАВКЕ «ПАЛИТРА МИРА»

Новости Пятница, 07 ноября 2025 20:19
Оцените материал
(0 голосов)
ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ ЛИПЕЦКА И СУХУМА ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ РАБОТЫ НА ВЫСТАВКЕ «ПАЛИТРА МИРА»

Сухум. 7 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Абхазии состоялась выставка, которая уже 12 лет объединяет Липецк и Сухум – «Палитра Мира». На ней представлены 73 работы юных художников из двух школ: ДХШ им. Сурикова (Липецк) и ДДТ «Айнар» (Сухум).

Посетители увидели не просто картины, а отражение чувств детей: тепло семейного очага, красоту природы обеих стран и радость дружбы. В проекте участвовали 198 юных талантов, а работы липецких школьников получили высокую оценку от студентов Сухумского художественного училища.

Церемония открытия стала важным культурным событием, которая подчеркнула гуманитарные связи между регионами. Дипломы участникам вручал председатель жюри, член Союза художников России и Абхазии Виталий Кацба.

Выставка оставила яркий след в сердцах всех присутствующих.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 07 ноября 2025 20:21

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ НА Т/П «ПСОУ»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.