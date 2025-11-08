 

В АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Новости Суббота, 08 ноября 2025 12:18
В АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Сухум. 8 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Абхазии проходят выборы в органы местного самоуправления. На должность депутата претендуют 284 человека. От партий «Единая Абхазия», «Амцахара» и «Аитаира» – 17, 37 и 20 кандидатов соответственно. Все остальные кандидаты – самовыдвиженцы.

В выборах примут участие около 130 тысяч избирателей. Выборы будут признаны состоявшимися, при явке на избирательные участки не менее 25% включенных в список для голосования.

Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов избирателей. Если в округе баллотировался один кандидат, то он считается избранным при получении более половины голосов пришедших на участки избирателей.

