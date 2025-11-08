 

ГЛАВА СУХУМА ПРИНЯЛ ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ УФЫ

Суббота, 08 ноября 2025 12:54
ГЛАВА СУХУМА ПРИНЯЛ ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ УФЫ

Сухум. 8 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Сухум с рабочим визитом прибыла делегация из Уфы Республики Башкортостан. Состоялась встреча главы администрации Сухума Тимура Агрба с главой администрации городского округа Уфы Ратмиром Мавлиевым. Во встрече приняли участие заместители главы столичной администрации Автандил Сурманидзе и Астамур Ашуба.

Приветствуя гостей, Тимур Агрба отметил давние дружеские связи Сухума и Уфы.

«Ваш визит для нас очень долгожданный. Знаю о том, что Вы на протяжении долгого времени сотрудничали с администрацией Сухума. Достигнуты реальные результаты взаимодействия – строительство колоннады, точной копии нашей сухумской колоннады, в Вашем городе – это символ нашей крепкой дружбы.

Мы наметили ряд важных шагов по дальнейшему сотрудничеству, среди которых первостепенный – подписание договора о побратимских отношениях. Для нас это очень важно, мы вас считаем своими друзьями.

Хочу выразить слова благодарности также в связи с вашим вкладом в реконструкцию набережной Сухума. Наши горожане и мы это очень ценим. Ждем запуска авиасообщения между нашими городами.

Добро пожаловать еще раз. Мы рады вас видеть», – отметил в своем приветственном слове Тимур Агрба.

Ратмир Мавлиев поблагодарил главу Администрации за прием, подчеркнув традиционное гостеприимство и радушие, которые оказывают делегации в столице Абхазии.

«История отношений между нашими городами уходит далеко, ей не одно десятилетие. Мы помним, как наши врачи оказывали помощь раненым в ходе Отечественной войны народа Абхазии. По сей день многие из них рассказывают об этом периоде. Но самое главное, что мы эти дружеские отношения продолжаем сегодня. Я рад видеть позитивные изменения, которые происходят в городе Сухум.

Хочу передать Вам приветствие от главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.

На самом деле, та колоннада, которая была построена в Уфе, сегодня стала достопримечательностью нашего города. Традиционно по праздникам мы там включаем и гимн Республики Абхазия, и гимн Российской Федерации, и гимн Республики Башкортостан. Колоннада стала поистине ярким украшением нашего города.

Выражаю уверенность в нашем дальнейшем сотрудничестве, пользуясь, случаем, хочу пригласить Вас в Уфу. Настал, наверное, тот момент, когда мы должны подписать соглашение о побратимстве. Поэтому ждем вашу делегацию у нас.

Хочу пожелать Вам терпения, настойчивого созидательного труда, наша работа – не простая, но когда ты погружен, увлечен, то все обязательно получится», – сказал Ратмир Мавлиев.

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Суббота, 08 ноября 2025 12:59

