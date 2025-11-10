В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ ОДИССЕЯ АДЖИНДЖАЛ

Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Москве в «Мюзик холл Людмилы Соколовой» состоялся сольный концерт заслуженного артиста Абхазии Одиссея Аджинджал. Как признается сам Одиссей, это – долгожданный концерт, и программа была насыщенной. Специальными гостями сольного концерта стали Людмила Соколова, Валерия Белова, Сабина Шамсет, Валерий Стронский и победительница телепроекта «Ты-супер!» Валерия Адлейба.

«Публика была в полном восторге, зрители получили заряд энергии и много положительных отзывов. В зале присутствовали гости, которые специально прилетели из Абхазии на концерт Одиссея Аджинджал», – рассказала главный организатор концерта Виктория Какалиа. По словам Виктории, репертуар был разнообразным, Одиссей спел мировые хиты на русском, английском, итальянском, испанском, и, конечно, абхазском, в том числе авторскую песню. В дуэте с Лерой Адлейба Одиссей исполнил «Гимн молодежи» (Итбаауп адуней). Дочь и сын Одиссея в качестве сюрприза исполнили абхазский танец.

Виктория Какалиа сообщила, что концерт Одиссея Аджинджал на родине – в Абхазии запланирован в 2026 году.

«Одиссей Аджинджал – не просто певец, это высокопрофессиональный мастер, настоящий виртуоз, который с легкостью и изяществом соединяет на сцене золотые хиты классической эстрады, утонченные джазовые экспромты и гармоничные музыкальные дуэты. В его голосе переплетаются нежная хрипотца и мягкость, рождая неповторимое бархатистое звучание, которое проникает прямо в душу. В его музыке живет дух гор, щедрость моря и теплота южного солнца», – отмечается на сайте мюзик холла.

Одиссей Аджинджал с юности увлекался музыкой, Отечественная война народа Абхазии 1992-93 гг. застала его на гастролях в Турции в составе вокального ансамбля «ТОМиФ». Вернувшись на родину, он, не раздумывая встал в ряды защитников и прошел всю войну. И, даже во время войны, в минуты затишья Одиссей брал гитару и напевал любимые песни.

После войны, в 1994 году Одиссей завоевал Гран-при на конкурсе «Молодые голоса Кавказа», а в 1999 стал лауреатом престижного российского телевизионного конкурса «Лестница в небо». Талант Одиссея узнали далеко за пределами родины: он много ездил с концертами по странам Европы, где с огромной теплотой его встречала абхазская диаспора – в Германии, Англии и многих других государствах.