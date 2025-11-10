В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ ОДИССЕЯ АДЖИНДЖАЛ
Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Москве в «Мюзик холл Людмилы Соколовой» состоялся сольный концерт заслуженного артиста Абхазии Одиссея Аджинджал. Как признается сам Одиссей, это – долгожданный концерт, и программа была насыщенной. Специальными гостями сольного концерта стали Людмила Соколова, Валерия Белова, Сабина Шамсет, Валерий Стронский и победительница телепроекта «Ты-супер!» Валерия Адлейба.
Виктория Какалиа сообщила, что концерт Одиссея Аджинджал на родине – в Абхазии запланирован в 2026 году.
«Одиссей Аджинджал – не просто певец, это высокопрофессиональный мастер, настоящий виртуоз, который с легкостью и изяществом соединяет на сцене золотые хиты классической эстрады, утонченные джазовые экспромты и гармоничные музыкальные дуэты. В его голосе переплетаются нежная хрипотца и мягкость, рождая неповторимое бархатистое звучание, которое проникает прямо в душу. В его музыке живет дух гор, щедрость моря и теплота южного солнца», – отмечается на сайте мюзик холла.
Одиссей Аджинджал с юности увлекался музыкой, Отечественная война народа Абхазии 1992-93 гг. застала его на гастролях в Турции в составе вокального ансамбля «ТОМиФ». Вернувшись на родину, он, не раздумывая встал в ряды защитников и прошел всю войну. И, даже во время войны, в минуты затишья Одиссей брал гитару и напевал любимые песни.
После войны, в 1994 году Одиссей завоевал Гран-при на конкурсе «Молодые голоса Кавказа», а в 1999 стал лауреатом престижного российского телевизионного конкурса «Лестница в небо». Талант Одиссея узнали далеко за пределами родины: он много ездил с концертами по странам Европы, где с огромной теплотой его встречала абхазская диаспора – в Германии, Англии и многих других государствах.
Последнее от Super User
- ЗА НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНИНУ АБХАЗИИ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ БОЛЕЕ 3,2 МЛН РУБЛЕЙ
- 104 ГОДА НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
- В СУХУМСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ИЗБРАНЫ ВСЕ 19 ДЕПУТАТОВ
- БЕСЛАНУ ЧКАДУА ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ГЕНЕРАЛА-МАЙОРА МИЛИЦИИ»
- ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ, ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ МИЛИЦИИ