 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ ОДИССЕЯ АДЖИНДЖАЛ

Новости Понедельник, 10 ноября 2025 15:53
Оцените материал
(0 голосов)
В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ ОДИССЕЯ АДЖИНДЖАЛ

Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Москве в «Мюзик холл Людмилы Соколовой» состоялся сольный концерт заслуженного артиста Абхазии Одиссея Аджинджал. Как признается сам Одиссей, это – долгожданный концерт, и программа была насыщенной. Специальными гостями сольного концерта стали Людмила Соколова, Валерия Белова, Сабина Шамсет, Валерий Стронский и победительница телепроекта «Ты-супер!» Валерия Адлейба.

«Публика была в полном восторге, зрители получили заряд энергии и много положительных отзывов. В зале присутствовали гости, которые специально прилетели из Абхазии на концерт Одиссея Аджинджал», – рассказала главный организатор концерта Виктория Какалиа. По словам Виктории, репертуар был разнообразным, Одиссей спел мировые хиты на русском, английском, итальянском, испанском, и, конечно, абхазском, в том числе авторскую песню. В дуэте с Лерой Адлейба Одиссей исполнил «Гимн молодежи» (Итбаауп адуней). Дочь и сын Одиссея в качестве сюрприза исполнили абхазский танец.

Виктория Какалиа сообщила, что концерт Одиссея Аджинджал на родине – в Абхазии запланирован в 2026 году.  

«Одиссей Аджинджал – не просто певец, это высокопрофессиональный мастер, настоящий виртуоз, который с легкостью и изяществом соединяет на сцене золотые хиты классической эстрады, утонченные джазовые экспромты и гармоничные музыкальные дуэты. В его голосе переплетаются нежная хрипотца и мягкость, рождая неповторимое бархатистое звучание, которое проникает прямо в душу. В его музыке живет дух гор, щедрость моря и теплота южного солнца», – отмечается на сайте мюзик холла.

Одиссей Аджинджал с юности увлекался музыкой, Отечественная война народа Абхазии 1992-93 гг. застала его на гастролях в Турции в составе вокального ансамбля «ТОМиФ». Вернувшись на родину, он, не раздумывая встал в ряды защитников и прошел всю войну. И, даже во время войны, в минуты затишья Одиссей брал гитару и напевал любимые песни.

После войны, в 1994 году Одиссей завоевал Гран-при на конкурсе «Молодые голоса Кавказа», а в 1999 стал лауреатом престижного российского телевизионного конкурса «Лестница в небо». Талант Одиссея узнали далеко за пределами родины: он много ездил с концертами по странам Европы, где с огромной теплотой его встречала абхазская диаспора – в Германии, Англии и многих других государствах.

Прочитано 2 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗА НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНИНУ АБХАЗИИ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ БОЛЕЕ 3,2 МЛН РУБЛЕЙ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.