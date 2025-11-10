 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
Абхазия Информ

ОТКРЫТА МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ПАМЯТЬ О КУРСАНТАХ ВОЕННО-ПЕХОТНОГО УЧИЛИЩА

Новости Понедельник, 10 ноября 2025 15:59
Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Военнослужащие Министерства обороны приняли участие в церемонии открытия мемориальной доски в память о курсантах военно-пехотного училища, погибших в Великой Отечественной войне.

Мемориальную доску торжественно открыли в Сухуме на улице Джелия, где ранее располагалось стрелково-пулеметное училище.

С сентября 1942 года по октябрь 1943 года курсанты защищали рубежи перевала Аишха и не допустили прорыва немецких захватчиков к берегу моря в районе Сочи. Многие из них погибли.

Замминистра обороны, генерал-майор Давид Бжания, выступая на церемонии подчеркнул – «В суровые годы Великой Отечественной войны именно такие молодые, но мужественные люди, как эти курсанты, встали на пути врага. Они еще не успели получить лейтенантские звезды, но уже обладали настоящим офицерским духом».

В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ ОДИССЕЯ АДЖИНДЖАЛ ВЕРХОВНЫЙ СУД ОТКАЗАЛ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ООО «ЭВКАЛИПТ»
