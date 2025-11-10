ОТКРЫТА МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ПАМЯТЬ О КУРСАНТАХ ВОЕННО-ПЕХОТНОГО УЧИЛИЩА

Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Военнослужащие Министерства обороны приняли участие в церемонии открытия мемориальной доски в память о курсантах военно-пехотного училища, погибших в Великой Отечественной войне.

Мемориальную доску торжественно открыли в Сухуме на улице Джелия, где ранее располагалось стрелково-пулеметное училище.

С сентября 1942 года по октябрь 1943 года курсанты защищали рубежи перевала Аишха и не допустили прорыва немецких захватчиков к берегу моря в районе Сочи. Многие из них погибли.

Замминистра обороны, генерал-майор Давид Бжания, выступая на церемонии подчеркнул – «В суровые годы Великой Отечественной войны именно такие молодые, но мужественные люди, как эти курсанты, встали на пути врага. Они еще не успели получить лейтенантские звезды, но уже обладали настоящим офицерским духом».