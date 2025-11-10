Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Верховный суд Республики Абхазия в составе председательствующего Цвижба Д.В. рассмотрел административное дело по исковому заявлению ООО «Эвкалипт» о признании незаконным Указа исполняющего обязанности Президента Республики Абхазия Гунба Б.3. от 26.12.2024 года Nº 396 «Об отмене Распоряжения главы Администрации города Сухум от 8 сентября 2017 года Nº584», который отменяет закрепление за ООО «Эвкалипт» земельного участка.

Верховный суд отказал в удовлетворении административного искового заявления ООО «Эвкалипт».

Указ исполняющего обязанности президента Республики Абхазия Гунба Б.3. от 26.12.2024 года Nº 396 «Об отмене Распоряжения главы Администрации города Сухум от 8 сентября 2017 года Nº584» признан законным, соответствующим п.18 ст.53 Конституции Республики Абхазия и ст.31 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия».

Настоящее решение может быть обжаловано в Кассационную коллегию по административным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда Республики Абхазия в течение 20-ти дней со дня принятия решения в окончательной форме.