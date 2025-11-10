 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

«АПСНЫ» УСПЕШНО СТАРТОВАЛ В ЧЕМПИОНАТЕ СКФО И ЮФО ПО БАСКЕТБОЛУ

Новости Понедельник, 10 ноября 2025 16:05
«АПСНЫ» УСПЕШНО СТАРТОВАЛ В ЧЕМПИОНАТЕ СКФО И ЮФО ПО БАСКЕТБОЛУ

Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Баскетбольная команда «Апсны» успешно завершила первый тур чемпионата СКФО и ЮФО. Два поединка в Грозном принесли нашей команде важнейшую первую победу в новом сезоне 2025/26.

Турнирный старт выдался непростым: в первом матче «Апсны» сошлись в упорной борьбе с опытной командой «Донские Соколы – БАРС» и в итоге уступили с минимальной разницей в 6 очков - 66:72. В той встрече не было явного лидера, а свою лепту в общую борьбу внесли сразу несколько игроков. Особенно выделялись Даут Тванба, Саид Матуа, Георгий Аракелян и Николай Кузнецов.

Однако, уже в следующей игре команда показал характер. Встреча с ССК ДНР завершилась победой абхазских баскетболистов со счетом 72:67. В этом матче особенно ярко проявил себя Саид Матуа, внесший значительный вклад в общий успех.

Следующий тур пройдет в Пятигорске в конце ноября.

