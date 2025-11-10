«АПСНЫ» УСПЕШНО СТАРТОВАЛ В ЧЕМПИОНАТЕ СКФО И ЮФО ПО БАСКЕТБОЛУ

Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Баскетбольная команда «Апсны» успешно завершила первый тур чемпионата СКФО и ЮФО. Два поединка в Грозном принесли нашей команде важнейшую первую победу в новом сезоне 2025/26.

Турнирный старт выдался непростым: в первом матче «Апсны» сошлись в упорной борьбе с опытной командой «Донские Соколы – БАРС» и в итоге уступили с минимальной разницей в 6 очков - 66:72. В той встрече не было явного лидера, а свою лепту в общую борьбу внесли сразу несколько игроков. Особенно выделялись Даут Тванба, Саид Матуа, Георгий Аракелян и Николай Кузнецов.

Однако, уже в следующей игре команда показал характер. Встреча с ССК ДНР завершилась победой абхазских баскетболистов со счетом 72:67. В этом матче особенно ярко проявил себя Саид Матуа, внесший значительный вклад в общий успех.

Следующий тур пройдет в Пятигорске в конце ноября.