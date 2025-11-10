44-Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН РУСДРАМА ЗАВЕРШАЕТСЯ
Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. 44-й театральный сезон РУСДРАМа закроется большим концертом Государственной капеллы Абхазии. Это будет особенный вечер: будут подведены итоги зрительского голосования и награждены победители – в этом году зрителей ждёт новая церемония награждения. Потом все насладятся прекрасным концертом капеллы Абхазии. В программе – абхазская, русская и зарубежная музыка. Капелла готовит специальную программу для этого вечера.
Государственная хоровая капелла Абхазии по праву считается культурным достоянием страны. Капелла неоднократно выступала на лучших концертных площадках страны и мира таких, как Берлинская филармония, Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича, Большой зал Московской консерватории, Дом органной музыки в Киеве, Домский собор в Риге и другие.
Приобрести билеты можно на сайте RUSDRAM.ORG
