44-Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН РУСДРАМА ЗАВЕРШАЕТСЯ

Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. 44-й театральный сезон РУСДРАМа закроется большим концертом Государственной капеллы Абхазии. Это будет особенный вечер: будут подведены итоги зрительского голосования и награждены победители – в этом году зрителей ждёт новая церемония награждения. Потом все насладятся прекрасным концертом капеллы Абхазии. В программе – абхазская, русская и зарубежная музыка. Капелла готовит специальную программу для этого вечера.