ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА «О РЕГУЛИРОВАНИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Прошло заседание парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. Участники заседания рассмотрели проект Конституционного закона «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов на территории Республики Абхазия», который разработан в целях регулирования правового статуса многофункциональных комплексов.

Законопроектом предлагается ввести в сфере правового регулирования понятие многофункционального комплекса, т.е. нежилого имущественного комплекса, состоящего из одного или нескольких нежилых зданий, содержащего в себе исключительно нежилые помещения разного функционального назначения.

В составе многофункционального комплекса будет допускаться размещение офисных, торговых, спортивных, выставочных, образовательных и иных нежилых помещений. При этом многофункциональный комплекс не может включать в себя (целиком или частично) апартамент и (или) апартотель.

Законопроектом устанавливается запрет перевода нежилых зданий, нежилых помещений в составе многофункционального комплекса, а равно как и самого многофункционального комплекса (целиком или частично), в жилые здания, многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, жилые помещения. Также устанавливается запрет на перевод жилых зданий, многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов, жилых помещений (целиком или частично) в многофункциональный комплекс либо в состав многофункционального комплекса.

После обсуждения члены комитета приняли решение включить данный законопроект в повестку дня очередного заседания сессии Парламента для принятия его в первом чтении.