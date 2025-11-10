ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА СОЗДАНИЕ ПАМЯТНИКА РУШБЕЮ СМЫР
Новости Понедельник, 10 ноября 2025 19:26
Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Министерство культуры Абхазии объявило конкурс на создание памятника Народному поэту Абхазии Рушбею Смыр. К участию приглашаются скульпторы, художники и творческие коллективы из Абхазии и других стран.
Победителя выберет Госкомиссия по монументальному искусству. Автор лучшего проекта получит 200 тысяч рублей, а сам памятник установят в центральном парке Нового Афона.
Прием заявок открыт с 10 ноября по 15 марта 2026 года.
