ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА СОЗДАНИЕ ПАМЯТНИКА РУШБЕЮ СМЫР

Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Министерство культуры Абхазии объявило конкурс на создание памятника Народному поэту Абхазии Рушбею Смыр. К участию приглашаются скульпторы, художники и творческие коллективы из Абхазии и других стран.

Победителя выберет Госкомиссия по монументальному искусству. Автор лучшего проекта получит 200 тысяч рублей, а сам памятник установят в центральном парке Нового Афона.

Прием заявок открыт с 10 ноября по 15 марта 2026 года.