 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА СОЗДАНИЕ ПАМЯТНИКА РУШБЕЮ СМЫР

Новости Понедельник, 10 ноября 2025 19:26
Оцените материал
(0 голосов)
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА СОЗДАНИЕ ПАМЯТНИКА РУШБЕЮ СМЫР

Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Министерство культуры Абхазии объявило конкурс на создание памятника Народному поэту Абхазии Рушбею Смыр. К участию приглашаются скульпторы, художники и творческие коллективы из Абхазии и других стран.

Победителя выберет Госкомиссия по монументальному искусству. Автор лучшего проекта получит 200 тысяч рублей, а сам памятник установят в центральном парке Нового Афона.

Прием заявок открыт с 10 ноября по 15 марта 2026 года.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 10 ноября 2025 19:36

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА «О РЕГУЛИРОВАНИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ» НАСЛЕДИЕ АБХАЗИИ В КНИГАХ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.