февраля 07 2024

НАСЛЕДИЕ АБХАЗИИ В КНИГАХ

НАСЛЕДИЕ АБХАЗИИ В КНИГАХ

Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Именную книжную коллекцию об Абхазии посвятили первому президенту республики – Владиславу Ардзинбе. Собрание создают совместными усилиями Донской государственной публичной библиотеки, Академии наук абхазского института гуманитарных исследований и Южного научного центра РАН.

Максим Васьков, профессор ЮФУ, советник министра культуры Республики Абхазия: «Идея появилась – многолетнее сотрудничество с Республикой Абхазия и то, насколько мы близки к Абхазии, сколько добровольцев, которые воевали из России. Суверенитет Абхазии в 90-е годы, и поддержать с точки зрения общества государственную политику на развитие сотрудничества с Абхазией».

А кроме развития сотрудничества литературу дарят Публичной библиотеке, чтобы и за пределами республики знали об истории и культуре Абхазии.

Арда Ашуба, директор Абхазского института гуманитарных исследований имени Д. И. Гулиа Академии наук Абхазии: «В литературе есть история Абхазии, археология Абхазии, изучение художественной литературы, археологии, культуры. Только в Абхазии издается вот такая специальная литература».

«Для библиотеки необходимо качественное формирование фонда», – говорят сотрудники.

Анна Желябовская, директор Донской государственной публичной библиотеки: «В фондах библиотеки есть прекрасная кавказская коллекция. Мы ее начали формировать в начале 20-го века. Но чтобы коллекция полноценно развивалась, очень важно, чтобы эта коллекция пополнялась постоянно и развивалась».

Коллекция станет уникальным ресурсом для всех, кто интересуется богатым культурным наследием абхазского народа.

Это собрание планируют пополнять.

