 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕПУТАТАМИ ГАГРСКОГО РАЙОННОГО СОБРАНИЯ СТАЛИ 19 АБХАЗОВ И 6 АРМЯН

Новости Понедельник, 10 ноября 2025 19:48
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕПУТАТАМИ ГАГРСКОГО РАЙОННОГО СОБРАНИЯ СТАЛИ 19 АБХАЗОВ И 6 АРМЯН

Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. На выборы в Собрание Гагрского района претендовали 49 кандидатов на 25 мест. Согласно результатам выборов, депутатами Гагрского районного собрания стали 19 абхазов и 6 армян:

Округ №1 – Агумава Астамур Фазлубеевич,

Округ №2 – Кове Даут Васильевич,

Округ №3 – Дзкуя Алхас Варламович,

Округ №4 – Хутаба Кристина Гуликовна,

Округ №5 – Смыр Алхас Рамизович,

Округ №6 – Гицба Аспар Левантиевич,

Округ №7 – Абгаджава Астамур Баталович,

Округ №8 – Алшундба Эдуард Рудольфович,

Округ №9 – Дзяпш-ипа Саид Бесланович,

Округ №10 – Гумба Инал Радионович,

Округ №11 – Бганба Эрнест Эдикович,

Округ №12 – Дзкуя Дато Сакратович,

Округ №13 – Бения Борис Русланович,

Округ №14 – Дзяпш-ипа Рауль Русланович,

Округ №15 – Барциц Ахра Леонидович,

Округ №16 – Варелджян Карине Егишовна,

Округ №17 – Косян Левон Левонович,

Округ №18 – Тумасян Сюзанна Андрониковна,

Округ №19 – Чамагуа Аслан Алмасханович,

Округ №20 – Тополян Матевос Георгеевич,

Округ №21 – Чанба Даур Асланович,

Округ №22 – Оганян Георгий Эдвартович,

Округ №23 – Миносян Ефрем Робертович,

Округ №24 – Анкваб Денис Эдуардович,

Округ №25 – Берзения Батал Валериевич.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 10 ноября 2025 19:50

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗСКОМ ТЕАТРЕ ИДЁТ РАБОТА НАД НОВЫМ СПЕКТАКЛЕМ «ЭШЕЛОН»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.