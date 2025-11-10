ДЕПУТАТАМИ ГАГРСКОГО РАЙОННОГО СОБРАНИЯ СТАЛИ 19 АБХАЗОВ И 6 АРМЯН
Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. На выборы в Собрание Гагрского района претендовали 49 кандидатов на 25 мест. Согласно результатам выборов, депутатами Гагрского районного собрания стали 19 абхазов и 6 армян:
Округ №1 – Агумава Астамур Фазлубеевич,
Округ №2 – Кове Даут Васильевич,
Округ №3 – Дзкуя Алхас Варламович,
Округ №4 – Хутаба Кристина Гуликовна,
Округ №5 – Смыр Алхас Рамизович,
Округ №6 – Гицба Аспар Левантиевич,
Округ №7 – Абгаджава Астамур Баталович,
Округ №8 – Алшундба Эдуард Рудольфович,
Округ №9 – Дзяпш-ипа Саид Бесланович,
Округ №10 – Гумба Инал Радионович,
Округ №11 – Бганба Эрнест Эдикович,
Округ №12 – Дзкуя Дато Сакратович,
Округ №13 – Бения Борис Русланович,
Округ №14 – Дзяпш-ипа Рауль Русланович,
Округ №15 – Барциц Ахра Леонидович,
Округ №16 – Варелджян Карине Егишовна,
Округ №17 – Косян Левон Левонович,
Округ №18 – Тумасян Сюзанна Андрониковна,
Округ №19 – Чамагуа Аслан Алмасханович,
Округ №20 – Тополян Матевос Георгеевич,
Округ №21 – Чанба Даур Асланович,
Округ №22 – Оганян Георгий Эдвартович,
Округ №23 – Миносян Ефрем Робертович,
Округ №24 – Анкваб Денис Эдуардович,
Округ №25 – Берзения Батал Валериевич.
