Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. На выборы в Собрание Гагрского района претендовали 49 кандидатов на 25 мест. Согласно результатам выборов, депутатами Гагрского районного собрания стали 19 абхазов и 6 армян:

Округ №1 – Агумава Астамур Фазлубеевич,