Сухум. 11 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Сухуме стартовал турнир по мини-футболу среди команд министерств и ведомств. Соревнование проходят на мини-футбольном поле «Совмин» и обещает стать ярким спортивным событием, объединяющим представителей различных структур.

В турнире принимают участие 18 команд: СГБ, ЦСН, Госкомитета по репатриации, Администрации президента, Генеральной прокуратуры, АЖД, Администрации города Сухум, Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, РУП «Черноморэнерго», Международного аэропорта имени В.Г. Ардзинба, Государственного таможенного комитета, ОАО «Сбербанк», МВД, СОИ, ГСО, Министерства экономики, Министерства здравоохранения и Министерства обороны.

Соревнования пройдут в два этапа. На групповом этапе команды распределят по подгруппам, где определятся сильнейшие. Затем участники, прошедшие в следующий раунд, сыграют в плей-офф – матчи на выбывание, где каждая встреча будет иметь решающее значение.

Завершение турнира запланировано на 24 ноября.