 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ

Новости Вторник, 11 ноября 2025 13:55
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ

Сухум. 11 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Сухуме стартовал турнир по мини-футболу среди команд министерств и ведомств. Соревнование проходят на мини-футбольном поле «Совмин» и обещает стать ярким спортивным событием, объединяющим представителей различных структур.

В турнире принимают участие 18 команд: СГБ, ЦСН, Госкомитета по репатриации, Администрации президента, Генеральной прокуратуры, АЖД, Администрации города Сухум, Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, РУП «Черноморэнерго», Международного аэропорта имени В.Г. Ардзинба, Государственного таможенного комитета, ОАО «Сбербанк», МВД, СОИ, ГСО, Министерства экономики, Министерства здравоохранения и Министерства обороны.

Соревнования пройдут в два этапа. На групповом этапе команды распределят по подгруппам, где определятся сильнейшие. Затем участники, прошедшие в следующий раунд, сыграют в плей-офф – матчи на выбывание, где каждая встреча будет иметь решающее значение.

Завершение турнира запланировано на 24 ноября.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 11 ноября 2025 14:00

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ДАНИЭЛЯ ОРТЕГУ СААВЕДРА С 80-ЛЕТИЕМ В АГУ ОТКРЫЛИСЬ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.