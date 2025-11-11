 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

В АГУ ОТКРЫЛИСЬ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Новости Вторник, 11 ноября 2025 14:00
В АГУ ОТКРЫЛИСЬ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Сухум. 11 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете открылись курсы повышения квалификации по специальности «Юриспруденция» для сотрудников Государственного управления по землепользованию и земельному кадастру Республики Абхазия.

Курсы организованы Республиканским центром повышения квалификации и переподготовки кадров при Абхазском государственном университете.

Цель курсов: сформировать компетенции для рационального управления земельными ресурсами, включая их учет, оценку и контроль использования; обеспечение эффективного использования земли в соответствии с ее природными, экономическими и социальными условиями.

Задача курсов – освоение законодательства, геодезических и картографических технологий, ведение кадастра, выполнение землеустроительных работ, кадастровую оценку и документационное сопровождение объектов недвижимости.

Установочная сессия курсов продлится до 19 ноября. По словам директора Республиканского центра повышения квалификации и переподготовки кадров при АГУ Медеи Ченгелия, занятия будут проходить очно и включать лекционно-консультативные занятия. По результатам итоговых квалификационных работ будут выдаваться свидетельства об окончании курсов.

Лекторскую группу курсов повышения квалификации будет составлять профессорско-преподавательский состав юридического факультета АГУ.

Об этом сообщает сайт АГУ.

