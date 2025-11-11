 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОНЛАЙН-ТЕЛЕМОСТ АГУ И ЛГУ: ЕДИНСТВО И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Новости Вторник, 11 ноября 2025 14:14
Оцените материал
(0 голосов)
ОНЛАЙН-ТЕЛЕМОСТ АГУ И ЛГУ: ЕДИНСТВО И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Сухум. 11 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В АГУ прошла онлайн-лекция (телемост) с участием студентов Абхазского государственного университета и Луганского государственного университета, приуроченная ко Дню народного единства, отмечаемому в Российской Федерации. Во встрече приняли участие проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ Максим Гвинджия, заместитель проректора по молодёжной политике Юрий Трувалёв, директор общества «Знание» в Абхазии Рафаил Самсония, кандидат исторических наук Виктор Авидзба, студенты.

Открывая встречу, Максим Гвинджия отметил, что подобные лекции играют значимую роль не только в изучении истории, но и в объединении молодёжи вокруг общих ценностей и идей.

Онлайн-лекцию провёл лектор Общества «Знание», председатель Молодежного парламента ЛНР и член Молодежного парламента при Госдуме РФ Андрей Самойлов.

Во время лекции слушатели погрузились в ключевые моменты истории России, проследив, как в переломные эпохи сплочённость людей становилась решающей силой, определявшей судьбу страны. Онлайнлекция была дополнена презентацией, что существенно углубило восприятие материала. Наглядные слайды с ключевыми тезисами и иллюстративными примерами помогли структурировать информацию и выделить основные смысловые акценты. Живой диалог и исторические параллели дали возможность слушателям осознать свою роль в продолжении традиций.

В завершении встречи кандидат исторических наук Виктор Авидзба представил развёрнутый экскурс о взаимоотношениях Абхазии и России, а также выразил благодарность всем, кто был задействован в организации и проведении онлайнлекции.

Об этом сообщает сайт АГУ.

Прочитано 1 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АГУ ОТКРЫЛИСЬ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.