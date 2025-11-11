ОНЛАЙН-ТЕЛЕМОСТ АГУ И ЛГУ: ЕДИНСТВО И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Сухум. 11 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В АГУ прошла онлайн-лекция (телемост) с участием студентов Абхазского государственного университета и Луганского государственного университета, приуроченная ко Дню народного единства, отмечаемому в Российской Федерации. Во встрече приняли участие проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ Максим Гвинджия, заместитель проректора по молодёжной политике Юрий Трувалёв, директор общества «Знание» в Абхазии Рафаил Самсония, кандидат исторических наук Виктор Авидзба, студенты.

Открывая встречу, Максим Гвинджия отметил, что подобные лекции играют значимую роль не только в изучении истории, но и в объединении молодёжи вокруг общих ценностей и идей.

Онлайн-лекцию провёл лектор Общества «Знание», председатель Молодежного парламента ЛНР и член Молодежного парламента при Госдуме РФ Андрей Самойлов.

Во время лекции слушатели погрузились в ключевые моменты истории России, проследив, как в переломные эпохи сплочённость людей становилась решающей силой, определявшей судьбу страны. Онлайн‑лекция была дополнена презентацией, что существенно углубило восприятие материала. Наглядные слайды с ключевыми тезисами и иллюстративными примерами помогли структурировать информацию и выделить основные смысловые акценты. Живой диалог и исторические параллели дали возможность слушателям осознать свою роль в продолжении традиций.

В завершении встречи кандидат исторических наук Виктор Авидзба представил развёрнутый экскурс о взаимоотношениях Абхазии и России, а также выразил благодарность всем, кто был задействован в организации и проведении онлайн‑лекции.

Об этом сообщает сайт АГУ.