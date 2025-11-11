ХАНА ГУНБА: МЫ ГОТОВЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ ШКОЛЫ В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ

Сухум. 11 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Министр просвещения Хана Гунба совершила рабочую поездку в высокогорное село Псху. В ходе визита она посетила среднюю школу и местный храм, а также возложила цветы к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

На встрече с педагогическим коллективом обсуждались организация учебного процесса, техническое оснащение школы и перспективы её развития.

«Дети – самое дорогое и ценное, что у нас есть. Самый надёжный вклад в будущее — это вклад в молодое поколение, работа педагогов – это служение родине и исполнение высокого долга. Мы готовы поддерживать школы в отдаленных районах и помогать сохранять самобытную культуру и историческое наследие Абхазии»,

– подчеркнула министр просвещения Хана Гунба.

Особое внимание было уделено поддержке образовательных учреждений в отдалённых районах Абхазии.

Также в школе проинформировали о планах организовать весной образовательные экскурсии для школьников Псху с целью расширения их кругозора и знакомства с историко‑культурным наследием республики.

Хана Гунба пообщалась с учениками и вручила им подарки.