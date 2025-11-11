 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ХАНА ГУНБА: МЫ ГОТОВЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ ШКОЛЫ В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ

Новости Вторник, 11 ноября 2025 15:05
Оцените материал
(0 голосов)
ХАНА ГУНБА: МЫ ГОТОВЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ ШКОЛЫ В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ

Сухум. 11 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Министр просвещения Хана Гунба совершила рабочую поездку в высокогорное село Псху. В ходе визита она посетила среднюю школу и местный храм, а также возложила цветы к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

На встрече с педагогическим коллективом обсуждались организация учебного процесса, техническое оснащение школы и перспективы её развития.

«Дети – самое дорогое и ценное, что у нас есть. Самый надёжный вклад в будущее — это вклад в молодое поколение, работа педагогов – это служение родине и исполнение высокого долга. Мы готовы поддерживать школы в отдаленных районах и помогать сохранять самобытную культуру и историческое наследие Абхазии»,

– подчеркнула министр просвещения Хана Гунба.

Особое внимание было уделено поддержке образовательных учреждений в отдалённых районах Абхазии.

Также в школе проинформировали о планах организовать весной образовательные экскурсии для школьников Псху с целью расширения их кругозора и знакомства с историкокультурным наследием республики.

Хана Гунба пообщалась с учениками и вручила им подарки.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 11 ноября 2025 15:11

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОНЛАЙН-ТЕЛЕМОСТ АГУ И ЛГУ: ЕДИНСТВО И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕСТРЕЛКИ В СУХУМЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.